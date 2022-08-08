أصدر الموقع الرسمي لنادي ألميريا الإسباني تقريرًا عن مواجهة نادي الهلال أمس الودية التي انتهت بفوز أزرق الرياض بهدفين مقابل هدف.

وسجل لـ أزرق الرياض كل من الأرجنتيني لوسيانو فييتو وسالم الدوسري.

كفاءة الهلال وقوته فاجأت ألميريا

وذكر موقع ألميريا: ” يا لها من مباراة لقد كانت مفاجأة لنا قوة الهلال الكبيرة في البداية.. بعد 3 دقائق فقط، أصبحت النتيجة 1-0، بعد لعبة فوضوية، استغلها الأرجنتيني لوسيانو فييتو من أجل تسجيل أول الأهداف.. حاول الفريق الإسباني العودة وإظهار رد فعل سريع، لكن غياب الهجوم جعل الأمر أكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى حقيقة أنهم فوجئوا بكثافة عالية لبطل آسيا”.

وواصل موقع النادي: ” جاء هدف الهلال الثاني.. سالم يسجل بعد مراوغة، كان هو بطل الرواية الذي اعتاد إنقاذ فريقه في العديد من المباريات والمنافسات”.

وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي الإسباني أكد على إقامة مباراة ودية مع نادي النصر في موعد سيتم تحديده فيما بعد.