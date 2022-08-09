وصلت مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية إلى ميناء ينبع، استعدادًا للمشاركة في مناورات تمرين “الغضب العارم 22” الثنائي الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين في محافظتي ينبع والخرج.

فرضيات وتدريبات بين القوات السعودية والأمريكية

ويتضمن التمرين الذي ينطلق منتصف الأسبوع الجاري ويمتد لعدة أيام، العديد من الفرضيات والتدريبات بين القوات السعودية والأمريكية.



ويأتي هذا التمرين تعزيزًا للشراكة بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية.