أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين بنظام العقود (دوام كامل) للرجال والنساء للعام الجامعي 1444هـ في المقر الرئيس والكليات التطبيقية بالمحافظات، ، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- – أستاذ.
- – أستاذ مساعد.
- – أستاذ مشارك.
- – محاضر.
- – مدرس لغة.
لمختلف التخصصات:
– الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية، القانونية، الصحية والطبية، وغيرها.
للاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة:
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موعد التقديم:-
– يبدأ التقديم ابتداء من يوم الأحد بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م، ينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1444/01/19هـ الموافق 2022/08/17م
– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ).
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