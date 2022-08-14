أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين بنظام العقود (دوام كامل) للرجال والنساء للعام الجامعي 1444هـ في المقر الرئيس والكليات التطبيقية بالمحافظات، ، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: