أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1.مدير إدارة الموارد البشرية للقطاعات المالية

المؤهلات والخبرة

الدرجة العلمية : Bachelor Degree, Masters Degree التخصص : Business Administration, HR سنوات الخبرة: 8-10 سنة طبيعة الخبرة: – خبرة سابقة في التعامل مع مبادرات HRBP في مؤسسة كبيرة. – خبرة عملية في دعم رواد الأعمال في صناعة الاتصالات. مستوي اللغة الإنجليزية: محترف الشهادات الاحترافية: CIPD, SHRM-CP: SHRM Certified Professional

2.مشرف تسويق

الوصف الوظيفي

تقع مسؤولية عن شاغلي الوظائف في هذا المستوى مسؤولية المشاركة في تصميم وإدارة مختلف مشاريع التسويق، والضمان أن تكون عمليات إسناد المهام وفقًا للمعايير المعتمدة، كما أنهم أيضًا مسؤولون عن المشاركة في تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية، بما في ذلك التخطيط والإدارة الإعلامية، والمعارض والفعاليات، والندوات، والقنوات الإلكترونية (قنوات التواصل الاجتماعي، التسويق عبر الإنترنت، والتسويق من بعد)، والعلاقات العامة، وتجارب ودورة حياة العملاء.