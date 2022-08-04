أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية
1.خبير الاستـثمار الرئيسي
الخبرة والمؤهلات
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Business Administration
- سنوات الخبرة 5-8 سنوات
- طبيعة الخبرة : development, strategy, investment in a telecommunication industry
- مستوي اللغة الإنجليزية : متقدم
2.اخصائي محاسبة
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Accounting, Finance
- سنوات الخبرة : 4-6 سنوات
- طبيعة الخبرة: خبرة في المحاسبة و / أو التمويل في مجال التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- مستوي اللغة الإنجليزية : متوسط
3.كبير أخصائيي مراقبة مالية
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Accounting
- سنوات الخبرة : 4-6 سنوات
- طبيعة الخبرة: – يفضل بشدة خبرة إشرافية سابقة في إعداد تقارير البيانات المالية في صناعة موجهة للخدمات واسعة النطاق
- مستوي اللغة الإنجليزية : محترف
4.مدير شعبة تطوير البرامج
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Marketing
- سنوات الخبرة : 5-6 سنوات
- طبيعة الخبرة : • Prior experience in a customer Loyalty management with customers loyalty role in a large organization, preferably within the telecommunications industry
- مستوي اللغة الإنجليزية : محترف
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً