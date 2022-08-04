أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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