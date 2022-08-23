أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1-أخصائي تخطيط وإدارة التحقيقات
Investigations Planning and Management Specialist
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس قانون أو دراسات ذات صلة
- خبرة 1+ من الخبرة العملية ذات علاقة
المسؤوليات الوظيفية:
- معالجة البلاغات التي ترد ودراستها.
- استلام ودراسة نتائج التحقيقات.
- إعداد الدراسات والتوصيات الجديدة المحلية
- معالجة المعلومات المعنية بالبعد عن الإعلام.
- إجراء التحريات.
- إعداد الخطابات والعروض ذات العلاقة.
2- ضابط معاون مراجعة الاستئناف
Appeals Review Associate Officer
- بكالوريوس في المحاسبة
- الحد الأدنى سنة من الخبرة
3 – مدير الحوكمة
Governance Manager
- بكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال
- الماجستير في يفضل القانون أو يفضل إدارة الأعمال
- أكثر من 7 سنوات خبرة في أحد المناصب الإدارية
4- باحث مشارك قانوني
Legal Associate Researcher
- بكالوريوس في القانون
- الحد الأدنى سنة من الخبرة
طريقة التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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