أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: