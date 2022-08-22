أخصائي نزاهة أول

الوصف الوظيفي

يتمثل دور أخصائي النزاهة الأقدم ، بالتنسيق مع القائد والمدير ، في الإشراف على الكشف عن انتهاكات النزاهة والوقاية منها داخل عمليات البنك الإسلامي للتنمية من خلال وضع الإستراتيجيات والتخطيط والصياغة ومراجعة وتقييم الاحتيال والتطبيق الصارم لسياسات منع انتهاك النزاهة لمكافحة الفساد والإجراءات والضوابط.

المؤهلات والخبرة