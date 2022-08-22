أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي
أخصائي نزاهة أول
الوصف الوظيفي
يتمثل دور أخصائي النزاهة الأقدم ، بالتنسيق مع القائد والمدير ، في الإشراف على الكشف عن انتهاكات النزاهة والوقاية منها داخل عمليات البنك الإسلامي للتنمية من خلال وضع الإستراتيجيات والتخطيط والصياغة ومراجعة وتقييم الاحتيال والتطبيق الصارم لسياسات منع انتهاك النزاهة لمكافحة الفساد والإجراءات والضوابط.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في القانون أو المراجعة أو المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة. يفضل الحصول على درجة الماجستير أو المؤهلات المهنية مثل CFE / CPA / CA / ACCA.
- الحد الأدنى 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في النزاهة / الامتثال / المراجعة / أخلاقيات العمل ، ويفضل أن يكون ذلك في القطاع متعدد الأطراف.
رابط التقديم
ويمكن التقديم على الوظائف ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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