أعلنت شركة طيران أديل، (التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل بفروع الشركة في المدن: (الرياض، جدة، الدمام، أبها)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- تحكم MCC
- مراقب الجودة – المفتش الفني
- منسق التوظيف.
- مدرب طاقم المقصورة.
- منسق مكتب المساعدة.
- محلل بيانات – متدرب.
- المشتريات – متدرب.
- طاقم الطائرة – مضيفة طيران.
- مندوب محطة أبها.
- الإدارة/ الموارد البشرية – متدرب.
- محاسب / تمويل
- غيرها …
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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