أعلنت شركة طيران أديل، (التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل بفروع الشركة في المدن: (الرياض، جدة، الدمام، أبها)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

تحكم MCC مراقب الجودة – المفتش الفني منسق التوظيف. مدرب طاقم المقصورة. منسق مكتب المساعدة. محلل بيانات – متدرب. المشتريات – متدرب. طاقم الطائرة – مضيفة طيران. مندوب محطة أبها. الإدارة/ الموارد البشرية – متدرب. محاسب / تمويل غيرها …