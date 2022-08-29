المسمى الوظيفي:
مدير – إدارة العقود.
- حاصل على درجة البكالوريوس في القانون أو ماجستير في القانون أو ماجستير في القانون. مفضل.
- خبرة 6-8 سنوات كحد أدنى من الخبرة ذات الصلة.
- خبرة قانونية وتعاقدية قوية في المسائل التجارية والشركات.
- خبرة في إدارة المستشارين القانونيين الخارجيين.
مدير أول – تسليم التجزئة:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو التصميم أو الهندسة أو أي تخصص آخر ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 5-8 سنوات ، منها ما لا يقل عن 3 سنوات خبرة تقدمية في توصيل التجزئة ، بشكل مثالي في مركز تسوق كبير وشركة تطوير تجارة التجزئة.
- مهارات وخبرات يمكن إثباتها في مجال البيع بالتجزئة ، والأطعمة والمشروبات الداخلية ، والهندسة المعمارية ، والتصميم الداخلي ، والهندسة الكهربائية والميكانيكية وتصميم FLS.
طريقة التقديم:
أوضحت شركة الترفيه، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 29 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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