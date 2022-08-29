أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: