أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة).
- أخصائي تمريض ( ممرضة جروح ).
- أخصائية تمريض (الجراحة و الباطنية).
- أخصائي تمريض (ممرضة حضانة).
- أخصائي تمريض (طوارئ).
- فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.
- ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.
- مقيم أطفال.
- نساء وولادة.
- استشاري أشعة.
- مساعد طبيب الأسنان.
- أخصائي أشعة.
- طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.
- طبيبة نائب جلدية – REGISTRAR DERMATOLOGIST.
- محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح حالياً عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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