أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة).

أخصائي تمريض ( ممرضة جروح ).

أخصائية تمريض (الجراحة و الباطنية).

أخصائي تمريض (ممرضة حضانة).

أخصائي تمريض (طوارئ).

فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.

ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.

مقيم أطفال.

نساء وولادة.

استشاري أشعة.

مساعد طبيب الأسنان.

أخصائي أشعة.

طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.

طبيبة نائب جلدية – REGISTRAR DERMATOLOGIST.

محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح حالياً عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).