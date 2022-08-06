أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب مقيم.

ممرض أخصائي مسجل.

استشاري مخ وأعصاب.

أخصائي إحصاء طبي.

مدير المالية.

ممارس عام – مستشفى الأمير سلطان العسكري.

ممارس عام – مستشفى الهدى العسكري.

ممارس عام – مستشفى الأمير منصور العسكري.

استشاري كيمياء سريرية / استشاري أمراض كيميائية.

طبيب أخصائي اول تخدير قلب.

طبيب أخصائي طب طوارئ.

أخصائي سحب دم / إدارة المختبر.

طبيب أخصائي – جراحة الأطفال / المسجل.

استشاري طوارئ أطفال (استشاري طب طوارئ الأطفال).

طبيب أخصائي – المختبر / المسجل.

طبيب نائب نساء وولادة.

طبيب مقيم طوارئ.

فني تعقيم.

استشاري أمراض كلى.

استشاري العناية المركزة.

أخصائي طب وقائي.

أخصائي أطفال حديثي الولادة والخدج / NICU.

أخصائي أمراض السكري / أخصائي الغدد الصماء.

طبيب أخصائي اول غدد صماء / مسجل أول غدد صماء.

طبيب اخصائي أول أمراض كلى.

أخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة).

اخصائي تمريض (ممرضة جروح).

أخصائية تمريض (الجراحة والباطنية).

أخصائي تمريض (ممرضة حضانة).

أخصائي تمريض (طوارئ).

فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.

ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.

مقيم أطفال.

نساء وولادة.

استشاري أشعة.

مساعد طبيب الأسنان.

أخصائي أشعة.

طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.

طبيبة نائب جلدية.

محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).