أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- طبيب مقيم.
- ممرض أخصائي مسجل.
- استشاري مخ وأعصاب.
- أخصائي إحصاء طبي.
- مدير المالية.
- ممارس عام – مستشفى الأمير سلطان العسكري.
- ممارس عام – مستشفى الهدى العسكري.
- ممارس عام – مستشفى الأمير منصور العسكري.
- استشاري كيمياء سريرية / استشاري أمراض كيميائية.
- طبيب أخصائي اول تخدير قلب.
- طبيب أخصائي طب طوارئ.
- أخصائي سحب دم / إدارة المختبر.
- طبيب أخصائي – جراحة الأطفال / المسجل.
- استشاري طوارئ أطفال (استشاري طب طوارئ الأطفال).
- طبيب أخصائي – المختبر / المسجل.
- طبيب نائب نساء وولادة.
- طبيب مقيم طوارئ.
- فني تعقيم.
- استشاري أمراض كلى.
- استشاري العناية المركزة.
- أخصائي طب وقائي.
- أخصائي أطفال حديثي الولادة والخدج / NICU.
- أخصائي أمراض السكري / أخصائي الغدد الصماء.
- طبيب أخصائي اول غدد صماء / مسجل أول غدد صماء.
- طبيب اخصائي أول أمراض كلى.
- أخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة).
- اخصائي تمريض (ممرضة جروح).
- أخصائية تمريض (الجراحة والباطنية).
- أخصائي تمريض (ممرضة حضانة).
- أخصائي تمريض (طوارئ).
- فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.
- ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.
- مقيم أطفال.
- نساء وولادة.
- استشاري أشعة.
- مساعد طبيب الأسنان.
- أخصائي أشعة.
- طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.
- طبيبة نائب جلدية.
- محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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