أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس تقنية معلومات:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس تقنية معلومات.

خبرة 1 إلى 3 سنوات.

مدير المحتوى الإعلامي:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس أو ماجستير ( لغات وترجمة، الإعلام،الصحافة،التسويق ) أو ما يعادلها.

خبرة 10 سنوات.

أخصائي التميز التشغيلي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس فأعلى.

تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم البيئة) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجالات الجودة والتميز التشغيلي.

إتقان اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي.

أخصائي مشتريات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو تخصصات ذات صلة.

خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.

القدرة على المفاوضة وعقد الاتفاقيات.

القدرة على التحليل وإجراء الدراسات.

القدرة على إدارة طلبات الشراء.

إجادة التعامل مع برامج ERP (Oracle).

إتقان اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 أغسطس 2022م.