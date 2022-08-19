أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة بالرياض في مجالي (علاقات العملاء، والتميز التشغيلي)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة 1.اخصائي توظيف أول