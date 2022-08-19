أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة بالرياض في مجالي (علاقات العملاء، والتميز التشغيلي)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة
1.اخصائي توظيف أول
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال مع خبرة 5 سنوات
- اتصالات الكمبيوتر • اتصالات الكمبيوتر
- English المهنية
- التفكير النقدي والملاحظة.
- التحليل التحليلي مع الإلمام بمبادئ البحث، يقود التغيير.
- المهارات الرياضية.
- على دراية بمبادئ تحسين الجودة.
- حل المشكلات والمهارات التنظيمية.
- المهارات الخاصة القدرة على المتابعة بطريقة مهنية.
- إمكانية التنبؤ بها والدوافع الذاتية.
- على دراية بتطوير سياسات وإجراءات تنمية الموارد البشرية.
2.مهندس كهربائي
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.
- عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5 الحد الأقصى: 10
- الإلمام بالمواصفات القياسية للكهرباء
- القدرة على الإشراف المستمر والمتابعة.
- القدرة على وضع برامج التدريب وإجراءات العمل.
- الإلمام بالمعايير المحلية والدولية.
- القدرة على كتابة التقارير الفنية والتواصل الفعال للمعرفة التقنية.
- معرفة أنظمة الحاسب الآلي.
- معرفة جميع برامج MS-Office والبرامج الأخرى ذات الصلة.
- يفضل الحصول على PMP .
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
اترك تعليقاً