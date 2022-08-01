أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي التميز التشغيلي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس فأعلى. تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم البيئة) أو ما يعادلها. خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجالات الجودة والتميز التشغيلي. إتقان اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي.



أخصائي مشتريات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو تخصصات ذات صلة. خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات. القدرة على المفاوضة وعقد الاتفاقيات. القدرة على التحليل وإجراء الدراسات. القدرة على إدارة طلبات الشراء. إجادة التعامل مع برامج ERP (Oracle). إتقان اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.



طريقة التقديم: