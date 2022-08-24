أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية:

المؤهلات والخبرات:

المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 4+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).