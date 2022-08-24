أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير ادارة-المشاريع التنموية:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
- الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 9+ اجمالي الخبرة.
أخصائي أول – الرقابة على الموازنة:
- المؤهلات والخبرات:
- المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
رئيس قسم -التخطيط والتحليل المالي:
- المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
مدير – التحول الرقمي:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
- الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى :7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
- ماهي المزايا التي نقدمها لك كأحد منسوبي الهيئة العامة للأوقاف:
- تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية:
- المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
- الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 4+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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