أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مطور أنظمة أوراكل Oracle Middleware.

المهارات الفنية المطلوبة:

خبرة واسعة في Oracle Service Bus.

خبرة في Oracle SOA Suite و Oracle BPM وتطوير عملية BPEL ،.

خبرة قوية في تطوير جافا.

خبرة في PL / SQL DDL و DCL و DML وضبط الاستعلام.

خبرة في تصميم WSDL / XSD / WADL.

خبرة واسعة في XML ، XSLT ، XQuery.

خبرة واسعة في هندسة وتصميم برامج خدمات الويب (REST / SOAP)، بما في ذلك التطبيقات القائمة على الأمان.

خبرة في عمليات مستودع الأكواد باستخدام GitHub / SVN.

تجربة مع مفاهيم إدارة نظام Weblogic / SOA Suite / OSB الخفيفة.

خبرة في العمل مع قوائم انتظار JMS.

المهارات غير الفنية:

منظمة – قادرة على تنظيم العمل لإكمال المهام الموكلة في الوقت المحدد

مهارات التفكير النقدي – عضو فريق موجه ذاتيًّا ومنضبطًا ومراقبًا ذاتيًّا وذاتي التصحيح يتمتع بقدرات اتصال فعالة وحل المشكلات جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالتميز في أنشطة الدعم وتطوير المشروع.

التواصل – قادر على التواصل بطريقة موجزة ومنطقية واضحة عند التحدث والكتابة؛ قادر على إدارة توقعات الفريق التجاري والفني.

المبادرة – كن مبتدئًا ذاتيًّا بناءً على ما يجب القيام به؛ إثارة القضايا والخيارات والفرص عند التعرف عليها.

العمل الجماعي – قادر على العمل بشكل مستقل مع القدرة على التعاون داخل الفريق.