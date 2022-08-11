أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:
الوظائف الشاغرة:
- مدير مشروع
- مهندس مدني
- أخصائية المساندة الفنية
- مطور تطبيقات الهاتف النقال
- مراقب مواد
- مراقب ميكانيكا
- مراقب ميداني
- إداري مكتب
- مشرف مراقبة العمل
- حارس أمن
- مساعد ميكانيكي
رابط التقديم:
وأوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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