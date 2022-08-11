أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة:

مدير مشروع مهندس مدني أخصائية المساندة الفنية مطور تطبيقات الهاتف النقال مراقب مواد مراقب ميكانيكا مراقب ميداني إداري مكتب مشرف مراقبة العمل حارس أمن مساعد ميكانيكي

رابط التقديم:

وأوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).