أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1.مدير المشروع

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في الهندسة وإدارة المشاريع وإدارة الأعمال. شهادة مهنية مثل PMP. 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة المشاريع. يفضل الخبرة في واحد أو أكثر من المجالات التالية (البنية التحتية، التخطيط الحضري، تقسيم المناطق، المدن الذكية، المشاريع القانونية، الفنون والثقافة، الحياة البرية والمحافظة على الطبيعة، علم الآثار، الزراعة).

2.كبير أخصائي إدارة البيانات

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو علوم الكمبيوتر أو إدارة البيانات أو مجال ذي صلة. 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة. الكفاءة الكتابية والشفوية للغة الإنجليزية. مهارات اتصال ممتازة. خبرة في إدارة البيانات وهندسة البيانات وهندسة البيانات.

3.أخصائي أداء تنظيمي أول

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها في مجال ذي صلة. 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة. الكفاءة الكتابية والشفوية للغة الإنجليزية. مهارات اتصال ممتازة.

طريقة التقديم: