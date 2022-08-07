أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي مزايا وتعويضات.
- مفتش سلامة.
- محلل / مبرمج.
- إداري قاعدة بيانات.
- إداري عقود ثاني.
- مندوب مشتريات ثاني.
- أمين مكتبة.
- مساعد أمين مكتبة.
- مشغل رسومات أول.
- أخصائية تمريض.
- محاضر في علم التشريح.
- أخصائي فني أول.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح حالياً على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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