أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه: