أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسمى الوظيفي:
مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة
المؤهلات والخبرة
- ستحصل على درجة الماجستير في الهندسة أو العلوم ويفضل الدكتوراه.
- 8 سنوات من الخبرة في الصناعة بدرجة الماجستير أو 4 سنوات من الخبرة في الصناعة مع درجة الدكتوراه.
- يجب أن تكون قادرًا على إظهار المعرفة العملية في النماذج الأولية للمفهوم وتطوير المنتج.
- خبرة في استخدام أدوات حساب وتقييم دورة الحياة في مشاريع البحث والتطوير (على سبيل المثال، Ecochain و Mobius و SimaPro و GaBi و openLCA).
- معرفة قواعد بيانات جرد دورة الحياة التجارية والحرة.
- القدرة على الاستفادة من ecoinvent وقواعد بيانات جرد دورة الحياة الرائدة الأخرى لتوفير بيانات بصمة دقيقة علميًّا للنماذج الأولية والمنتجات.
2.زميل ما بعد الدكتوراه – الذكاء الاصطناعي الرمزي العصبي
المؤهلات والخبرة
- دكتوراه. في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات.
- الفهم السليم للمنطق الرياضي، بما في ذلك نظرية النموذج ونظرية الإثبات.
- خبرة في التعلم الآلي أو التنقيب عن البيانات أو تحليل البيانات الإحصائية.
رابط التقديم:
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال رابط التقديم التالي (اضغط هنا).
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