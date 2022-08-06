أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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- أخصائي مهندس بيانات
- كبير المستشارين القانونيين
- مهندس صيانة
- مستشار أول
- مهندس تخطيط المرافق النفطية
- محامٍ
- مهندس صيانة
- مهندس تخطيط مرافق البنية التحتية
- مصمم صناعي
- أخصائي مكافحة التلوث
- مهندس تحت سطح البحر
- مفتش ميكانيكي أول
- محلل تمويل الشركات
- محلل أسواق رأس المال
- مهندس عمليات – تكسير حراري (كوكر متأخر / تكسير اللزوجة)
- مهندس معدات دوارة
- أخصائي مالي / أخصائي / استشاري
- مهندس اهتزاز
- محلل تطوير أعمال
- مهندس بترول محاكاة خزان
- مهندس معدات ميكانيكية دوارة
- مهندس حفر
- أخصائي الرفع الاصطناعي
- أخصائي سياسة الموارد البشرية
- محلل أنظمة طاقة النقل
- محلل تطوير أعمال
- أخصائي تخطيط الموارد
رابط التقديم:
وللتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية من خلال بوابة التوظيف: عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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