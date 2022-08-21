أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية
- مشرف تصـميم البـرامـج
- مدير المبيعات
- مشرف إدارة المنتج
- مشرف إدارة مخاطر
- خبير اتصالات تسويق
- مدير مبيعات كاريير
- كبير أخصائيي التخطيط الإستراتيجي
- أخصائي تصميم الهيكل التنظيمي
- مشرف عمليات البنية التحتية
- مشرف عمليات الشبكة
- وغيرها
رابط التقديم
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