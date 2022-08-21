المسميات الوظيفية

مشرف تصـميم البـرامـج مدير المبيعات مشرف إدارة المنتج مشرف إدارة مخاطر خبير اتصالات تسويق مدير مبيعات كاريير كبير أخصائيي التخطيط الإستراتيجي أخصائي تصميم الهيكل التنظيمي مشرف عمليات البنية التحتية مشرف عمليات الشبكة وغيرها

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