أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
رئيس قسم البنية التحتية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، تكنولوجيا المعلومات.
- خبرة 9 سنوات كحد أدنى في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة معقدة.
رئيس قسم أبحاث السوق:
المؤهلات والخبرات:
- مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الإلكترونية.
- من 9 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال البحث والتطوير في السوق ، مع خبرة في منصب إداري.
مهندس كهروميكانيكي:
المؤهلات والخبرات:
- مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.
- مطلوب معرفة أساسية بالملاحة الجوية وجهاز CNS / ATM.
- المعرفة والخبرة: من 0 إلى 3 سنوات خبرة في أعمال الهندسة / الصيانة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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