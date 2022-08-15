أعلنت كلية جدة العالمية عن فتح باب التوظيف للوظائف الإدارية والتقنية والصحية والأكاديمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الإدارية:

سكرتير تنفيذي / خدمة عملاء.

مدير قسم المحاسب.

مدير قسم تصميم جرافيكي.

مهندس قاعدة بيانات.

ممرضة.

مشرفة أنشطة طلابية.

محاسب/محاسبة عام.

مصمم/مصممة جرافيكي.

مبرمج حاسب آلي.

موظف استقبال.

الوظائف الأكاديمية:

محاضرة لغة انجليزية.

دكتور تخصص إدارة الأعمال.

دكتور تخصص مالية ومحاسبة.

دكتور علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

طريقة التقديم:

أوضحت الكلية أن التقديم مُتاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 15 أغسطس 2022م.

تُرسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

([email protected]).