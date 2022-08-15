أعلنت كلية جدة العالمية عن فتح باب التوظيف للوظائف الإدارية والتقنية والصحية والأكاديمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الإدارية:
- سكرتير تنفيذي / خدمة عملاء.
- مدير قسم المحاسب.
- مدير قسم تصميم جرافيكي.
- مهندس قاعدة بيانات.
- ممرضة.
- مشرفة أنشطة طلابية.
- محاسب/محاسبة عام.
- مصمم/مصممة جرافيكي.
- مبرمج حاسب آلي.
- موظف استقبال.
الوظائف الأكاديمية:
- محاضرة لغة انجليزية.
- دكتور تخصص إدارة الأعمال.
- دكتور تخصص مالية ومحاسبة.
- دكتور علوم الحاسب وتقنية المعلومات.
طريقة التقديم:
أوضحت الكلية أن التقديم مُتاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 15 أغسطس 2022م.
تُرسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
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