أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والصحية والتقنية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:



1- مسؤول إشراف (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، الإحصاء) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

2- مسؤول إشراف أول (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، الإحصاء) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

3- رئيس قسم إدارة المعلومات الصحية والترميز الطبي (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المعلومات الصحية، العلوم الصحية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

– أساسيات اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).

4- رئيس قسم إدارة هندسة الأعمال وتحليل الأعمال (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).

5- مُراقب مالي أول (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

– أساسيات اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]