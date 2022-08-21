أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: