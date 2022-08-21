أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- خبير التحليل والبحث
- قائد – النقل والبنية التحتية الحضرية (GIS)
- زميل أول سوق البتروكيماويات
- الزميل الأول – حقوق الملكية في النفط والغاز والتجارة
- مساعد أول (أسواق الكربون)
- الزميل الأول (تقنيات إزالة الكربون)
- زميل أول 2 (المناخ والاستدامة)
- مساعد إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات
- مساعد أول – تنسيق العمليات (استشاري)
- اداري – النقل والبنية التحتية الحضرية
- زميل، النقل والبنية التحتية الحضرية
- وغيرها
رابط التقديم:
وللتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً