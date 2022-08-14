أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: طبيب عام ، التخدير جراح أخصائي طب وجراحة العيون – طب الأطفال المسعف المساعد في مجال الطب الطبي في حالات الطوارئ أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي أخصائي ممارسة الأسرة طبيب عام ، الرعاية الأولية كبير أخصائي أمراض النطق واللغة محلل موارد بشرية أول مدقق حسابات مهندس المشروع وغيرها رابط التقديم وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).