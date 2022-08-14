أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- طبيب عام ، التخدير
- جراح
- أخصائي طب وجراحة العيون – طب الأطفال
- المسعف المساعد في مجال الطب الطبي في حالات الطوارئ
- أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي
- أخصائي ممارسة الأسرة
- طبيب عام ، الرعاية الأولية
- كبير أخصائي أمراض النطق واللغة
- محلل موارد بشرية أول
- مدقق حسابات
- مهندس المشروع
- وغيرها
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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