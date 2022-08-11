أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
- خبير قانوني أول
- مدير – وظيفة فريق GP المقيم
- وظيفة الطالب التعاوني
- مدير عام – وظيفة تمكين قطاع الأمن
- مدير الأول في تمكين المحفظة
- مدير مشروع أول – وظيفة تمكين قطاع الإدارة العامة والتنمية الاجتماعية
- مدير المشروع الأول – وظيفة تمكين القطاع العسكري
- مدير المشروع – وظيفة تمكين قطاع الصحة
- مدير العام – تمكين قطاعات المياه والطاقة والتصنيع
- مدير الأول في تمكين المحفظة
- مدير الأول في تمكين المحفظة
- مدير محفظة التمكين
- مدير أول – وظيفة تمكين المحفظة
- مدير – وظيفة تمكين المحفظة
- مستشار تنفيذي – تمكين قطاعات المياه والطاقة والتصنيع
- مدير أول – وظيفة HC عملية ورقمنة
- مدير أول – وظيفة تطوير التعلم الداخلي
- مدير أول – التخطيط الاستراتيجي ووظيفة إدارة الأداء
- مدير أول – وظيفة تطوير التعلم الخارجي
- مدير أول – وظيفة مركز التقييم
- أخصائي أول – وظيفة تصميم المنظمة
- مدير أول – وظيفة الثقافة والمشاركة
- أخصائي – وظيفة الإبلاغ عن AFM
- إدارة المرافق
- مدير أول – وظيفة حافظة
- المدير العام – وظيفة اقتراح مناصرة السياسة
- خبير – وظيفة تطوير الدفاع عن السياسات
- متخصص كتابة المحتوى
- ضابط أول – وظيفة إدارة الأداء
- ضابط أول الحوكمة
- مدير أول – وظيفة عمليات المشتريات الاستراتيجية
- مدير – GP PMO Job
- مهندس ميكانيكي – وظيفة الدعم الفني
- مدير المشروع – وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع
- مدير مشروع أول- وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع
- مدير أول – وظيفة المشتريات الاستراتيجية
- تشغيل وصيانة الاتصالات ووظيفة فئة تكنولوجيا المعلومات
- مدير أول – وظيفة إدارة أداء المشتريات الحكومية
- مهندس مرافق – وظيفة عقود المباني والمرافق
- إدارة المرافق
- وظيفة فئة المعدات الطبية
- كفاءة المشتريات
- عنوان خبير – وظيفة فئة السفر
- وغيرها
طريقة التقديم:
للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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