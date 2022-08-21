أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
– سكرتير طبي تنفيذي.
– مدير الخزينة.
– مهندس مشاريع أول.
– وظائف طبية وتمريض وقابلات.
– وظائف صيدلة وصحية.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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