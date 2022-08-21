أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– سكرتير طبي تنفيذي.

– مدير الخزينة.

– مهندس مشاريع أول.

– وظائف طبية وتمريض وقابلات.

– وظائف صيدلة وصحية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).