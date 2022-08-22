أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محاسب.
- عالم رئيسي مؤقت.
- منسق إداري أول.
- أخصائي سريري متقدم.
- أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة.
- مهندس معماري أول.
- مهندس معماري ثاني.
- محاسب مساعد (4 وظائف).
- اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.
- منسق أبحاث سريرية مساعد.
- استشاري مساعد طب وجراحة العيون.
- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.
- استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.
- استشاري مساعد التخدير.
- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
- استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
- استشاري مساعد ، طب الأجنة.
- استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي.
- استشاري مساعد، جراحة الصدر.
- مساعد رئيس تمريض.
- مساعد مدير إدارة المختبر الإكلينيكي.
- مساعد مدير خدمات الإسكان.
- مساعد مدير إدارة المرافق.
- استشاري مشارك, الحالات الحرجة.
- استشاري مشارك جراحة عامة وأورام.
- استشاري مشارك/أورام طبية.
- استشاري أنف وأذن وحنجرة مشارك.
- استشاري مشارك, زراعه الرئة.
- مندوب مشتريات الصيدلية.
- مندوب مشتريات الصيدلية.
- أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية.
- أخصائي تقنية قلب وأوعية دمويه.
- نجار أول.
- كاتب.
- مساعد عيادة أول.
- أخصائي تغذية علاجية ثاني.
- اختصاصي سريري.
- محلل اتصالات.
- أخصائي الامتثال.
- استشاري طب طوارئ البالغين.
- استشاري طب طوارئ البالغين.
- استشاري تخدير.
- استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء.
- استشاري قلب.
- استشاري علم الأمراض الكيميائي.
- استشاري تطوير طب الأطفال.
- استشاري غدد صماء.
- استشاري طب العائلة.
- استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
- استشاري عناية مركزة.
- استشاري,جراحة زراعة الكلى والبنكرياس.
- استشاري أورام.
- استشاري عيون.
- استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.
- استشاري أنف وأذن وحنجرة.
- استشاري قلب.
- استشاري طوارئ أطفال.
- استشاري غدد صماء واستقلاب للأطفال.
- استشاري أمراض وراثية.
- استشاري جراحة تجميل.
- استشاري أمراض نفسية. (وظيفتان)
- استشاري مسالك بولية.
- أخصائي امتثال العقود.
- منسق خدمات العقود.
- طباخ ثاني (وظيفتان).
- أخصائي مخاطر الأمن الإلكتروني.
- عامل حمية.
- فني غسيل وإزالة البقع.
- مهندس كهربائي.
- كهربائي ثاني.
- أخصائي المخاطر المالية.
- فني أنظمة حريق ثاني.
- مساعد خدمات الطعام.
- ميكانيكي عام أول.
- أخصائي مختبر ثاني الجينوم.
- رئيس تمريض (4وظائف).
- مدير أدارة المالية, الاستراتيجية والحوكمة.
- سكرتير أول (6 وظائف).
- سكرتير ثاني.
- عامل نظافة (6 وظائف).
- مصمم داخلي(وظيفتان).
- محلل تطوير تقنيه المعلومات.
- مساعد مغسلة.
- مدرب سريري لإسناد الحياة.
- مساعد صيانة (3 وظائف).
- مدير مختبر القسطرة القلبية.
- مدير عمليات إدارة علاقات العملاء.
- مدير قسم,المعلومات الطبية.
- مدير قسم هندسة السلامة.
- مدير الخدمات الاجتماعية.
- مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.
- مساعد بناء.
- جزار.
- اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية.
- محلل أهليه العلاج الطبي.
- أخصائي مختبر.
- فني شبكات واتصالات أول.
- أخصائي تقني علم الأعصاب.
- ممرض ممارس.
- منسق التطوير النوعي للتمريض.
- مشرف تمريض.
- مساعد رعاية مرضى.
- أخصائي علاج وظيفي.
- أخصائي علاقات المرضى.
- أخصائي علاقات المرضى.
- مخطط صيدلاني أول.
- مخطط صيدلاني أول.
- صيدلاني ثاني (4 وظائف).
- صيدلاني ثالث.
- أخصائي سياسات إدارية.
- مدير برنامج التمريض.
- أخصائي أدارة مشاريع.
- مخطط/ معد جداول مشاريع.
- المدير الإداري المناوب , التشريفات.
- تقني الأمراض النفسية.
- أخصائي العلاج بالأشعة.
- أخصائي العلاج بالأشعة.
- ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.
- أخصائي علاج ترفيهي.
- مساعد فني أبحاث.
- أخصائي علاج تنفسي.
- كبير مراجعي الحسابات.
- كبير مهندسي أجهزة طبية.
- كبير أخصائيي الأمراض العصبية النفسي.
- كبير اختصاصين سريري.
- كبير محللي الاتصالات.
- كبير محللي الدخول ودليل البيانات.
- مهندس كهربائي أول.
- كبير السكرتاريين (3 وظائف).
- مهندس ميكانيكي أول.
- اختصاصي أول، التصوير بالرنين المغناطيسي.
- كبير فنيي الأمراض النفسية.
- صيدلي أول، مستحضرات طبية نووية مشعة.
- أخصائي علاج وظيفي أول.
- كبير ممثلي, قبول المرضى.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 18 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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