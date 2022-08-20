أعلنت (مدارس الرواد الأهلية)، عبر حسابها الرسمي (تويتر)، عن توفر وظائف تعليمية بجميع التخصصات للعمل في (أبها)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.