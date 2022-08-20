أعلنت (مدارس الرواد الأهلية)، عبر حسابها الرسمي (تويتر)، عن توفر وظائف تعليمية بجميع التخصصات للعمل في (أبها)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:
– معلمات. (جميع التخصصات)
الشروط والمؤهلات:
- – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- – أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل في تخصص مناسب.
- – لا يشترط وجود الخبرة السابقة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
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