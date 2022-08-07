أعلنت شركة مدارس فرسان العلم للتعليم، بمحافظة الخرج، عن توفّر وظائف تعليمية شاغرة (رجال) للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- اللغة العربية.
- اللغة الإنجليزية.
- الرياضيات.
- الكيمياء.
- الفيزياء.
- الأحياء.
- الدراسات الاجتماعية.
- التربية الفنية.
- الحاسب الآلي.
طريقة التقديم:
أوضحت المدارس أن التقديم مُتاح الآن، وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني ، مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:([email protected]).
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