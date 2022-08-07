أعلنت شركة مدارس فرسان العلم للتعليم، بمحافظة الخرج، عن توفّر وظائف تعليمية شاغرة (رجال) للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

الكيمياء.

الفيزياء.

الأحياء.

الدراسات الاجتماعية.

التربية الفنية.

الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

أوضحت المدارس أن التقديم مُتاح الآن، وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني ، مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:([email protected]).