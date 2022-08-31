أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبر موقع للتوظيف الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
كبير أخصائي تعاون دولي
المؤهلات والخبرة
- درجة بالبكالوريوس
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 3 الحد الأقصى: 8
- القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات.
- إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
- القدرة على العمل والتعاون مع الآخرين.
- القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
- القدرة على معالجة المشاكل.
- القدرة على الترتيب.
2.كبير أخصائي تنفيذ الإستراتيجية
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس الهندسة الصناعية أو إدارة أعمال.
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى:
- – المعرفة بالقوانين والأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات وخطوات تنفيذ الأعمال الخاصة بالهيئة.
- – المعرفة بالقوانين والأنظمة والأدلة والسياسات والإجراءات الخاصة بقطاع الخدمات المساندة.
- – المعرفة بالأعمال وإعداد التقارير.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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