أعلنت جامعة الملك سعود عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية للجهات المستفيدة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير تنفيذي.

الشروط والمهام الوظيفية:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، السكرتارية التنفيذية) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

3- الإشراف على أعمال السكرتارية الخاصة بإدارة المشتريات من خطابات واتصالات إدارية وأرشفة والدخول إلى الأنظمة الخاصة بالإدارة.

4- القيام بإعداد الجداول والقوائم اللازمة لإدارة ميزانية المشتريات.

5- متابعة فريق العمل وإعداد تقارير الأعمال الدورية.

6- تحرير ومراجعة جميع المعاملات والخطابات الصادرة من الإدارة والتوصية بالرد على ما برد على الإدارة من معاملات وخطابات

7- أرشفة جميع المعاملات الصادرة والواردة وضمان سهولة الحصول على المعلومة ي في المستقبل.

8- حفظ المستبدات الخاصة بالإدارة.

9- تحرير وتجهيز الخطابات والمراسلات.

10- ترتيب الأمور اللوجستية للاجتماعات.

11- التواصل مع الإدارات الأخرى فيما يخص عمل إدارة المشتريات.

12- القيام بما يسند إليه من أعمال من المدير المباشر.

المزايا والحقوق الوظيفية:

1- رواتب وبدلات تنافسية.

2- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.

3- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.

ملاحظة:

– علماً بأنه سيجري استبعاد غير المطابقين للمؤهلات والشروط المطلوبة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح، ويستمر لمدة أسبوعين، وعلى من تنطبق عليهم الشروط الموضحة أعلاه التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا