أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”، المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: