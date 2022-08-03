أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”، المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير التدريب على الأنابيب الملفوفة والدعم الفني.
- أخصائي محاسبة | R2R.
- مدير المواد.
- قيادة المصادر الإستراتيجية.
- قيادة المصادر الإستراتيجية.
- أخصائي المصادر الإستراتيجية.
- مدير سلسلة التوريد FRAC.
- أخصائي مشتريات – فراك.
- مهندس الجودة والموثوقية II.
- مهندس دعم فني – Frac.
- مهندس الحلول 1- CMT.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت شركة طاقة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ بدءًا من تاريخ 3 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:(اضغط هنا).
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