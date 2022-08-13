أعلنت شركة طيران أديل، (التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل بفروع الشركة في المدن: (الرياض، جدة، الدمام، أبها)؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق التوظيف.

مدرب طاقم المقصورة.

منسق مكتب المساعدة.

محلل بيانات – متدرب.

المشتريات – متدرب.

طاقم الطائرة – مضيفة طيران.

مندوب محطة أبها.

الإدارة/ الموارد البشرية – متدرب.

محاسب / تمويل – متدرب.

مشرف إدارة تدريب عمليات الطيران.

مرسل الرحلة.

مراقب الطاقم.

مدير مناوب IOCC.

مدير مركز مراقبة العمليات المتكاملة.

مشرف أداء طاقم الطائرة.

تحكم مركز التحكم في الصيانة (MCC).

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).