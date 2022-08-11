أعلنت شركة أكوا باور السعودية (ACWA Power)، عبر حسابها بموقع “لينكد إن”، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل في جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- شريك أعمال أول للموارد البشرية.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس أو أكثر
- خبرة +10 سنوات من الخبرة في المرافق أو صناعة النفط والغاز (أمر لابد منه)
- مهارات قوية في التنظيم والتواصل وحل النزاعات
- إظهار القدرة على إعداد موظفين جدد وإدارة مهام الموارد البشرية
- يبرع في مجموعة Microsoft Office.
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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