أعلنت شركة أكوا باور السعودية (ACWA Power)، عبر حسابها بموقع “لينكد إن”، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل في جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

شريك أعمال أول للموارد البشرية.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس أو أكثر

خبرة +10 سنوات من الخبرة في المرافق أو صناعة النفط والغاز (أمر لابد منه)

مهارات قوية في التنظيم والتواصل وحل النزاعات

إظهار القدرة على إعداد موظفين جدد وإدارة مهام الموارد البشرية

يبرع في مجموعة Microsoft Office.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

