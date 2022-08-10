أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- طبيب أخصائي أول جراحة الأعصاب
- طبيب أخصائي أول – أمراض الدم السريرية CLINICAL HEMATOLOGY / SENIOR REGISTRAR –
- طبيب أخصائي – أمراض الدم السريرية CLINICAL HEMATOLOGY / REGISTRAR
- طبيب مقيم أول – أمراض الدم السريرية / SENIOR HOUSE OFFICER – CLINICAL HEMATOLOGY
- استشاري عناية مركزة / Consultant Intensive Care Unit
- Emergency Department Registrar / طبيب أخصائي قسم الطوارئ
- Consultant PICU / استشاري عناية مركزة أطفال
- Consultant Obs – Gynaecology / استشاري نساء وولادة
- أخصائي إحصاء طبي – Biostatistics Specialist
رابط التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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