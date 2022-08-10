أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب أخصائي أول جراحة الأعصاب طبيب أخصائي أول – أمراض الدم السريرية CLINICAL HEMATOLOGY / SENIOR REGISTRAR – طبيب أخصائي – أمراض الدم السريرية CLINICAL HEMATOLOGY / REGISTRAR طبيب مقيم أول – أمراض الدم السريرية / SENIOR HOUSE OFFICER – CLINICAL HEMATOLOGY استشاري عناية مركزة / Consultant Intensive Care Unit Emergency Department Registrar / طبيب أخصائي قسم الطوارئ Consultant PICU / استشاري عناية مركزة أطفال Consultant Obs – Gynaecology / استشاري نساء وولادة أخصائي إحصاء طبي – Biostatistics Specialist

رابط التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).