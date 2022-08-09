أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر حسابها بموقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: