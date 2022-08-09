أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر حسابها بموقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي تسويق الكتروني.
- منسق المكتب.
- ممرضة رئيسية.
- منسق الحساب الرئيسي.
- موظف HR.
- أخصائي العلاج الوظيفي.
- أخصائية تغذية علاجية.
- منسق رعاية المرضى.
- ممرضة الموظفين.
- ممرضة رئيسية.
- معالج الجهاز التنفسي.
- معالج فيزيائي.
- مراقب جرد أول.
- سائق.
- فني صيدلة.
- وكيل كول سنتر.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اترك تعليقاً