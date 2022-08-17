أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير مكتب إدارة البيانات:
المؤهلات والخبرات:
- سعودي الجنسية.
- تعليم: شهادة الماجستير.
- خبرة: أكثر من 5 سنوات.
- تخصص: الأعمال أو تقنية المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة.
باحث قانوني:
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: شهادة الماجستير.
- تخصص: القانون والأنظمة.
- خبرة 5 سنوات.
مستشار الأمين العام للدراسات الصحية:
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: شهادة الماجستير.
- تخصص: احد التخصصات الصحية.
- خبرة 5 سنوات.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اترك تعليقاً