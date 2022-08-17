أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير مكتب إدارة البيانات:

المؤهلات والخبرات:

سعودي الجنسية.

تعليم: شهادة الماجستير.

خبرة: أكثر من 5 سنوات.

تخصص: الأعمال أو تقنية المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة.

باحث قانوني:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: شهادة الماجستير.

تخصص: القانون والأنظمة.

خبرة 5 سنوات.

مستشار الأمين العام للدراسات الصحية:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: شهادة الماجستير.

تخصص: احد التخصصات الصحية.

خبرة 5 سنوات.

طريقة التقديم: