أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي قانوني ممارس
المؤهلات والخبرة
- أكثر من 5 سنوات
- في مجال القانون/ الأنظمة
2. أخصائي صحة عامة
المؤهلات والخبرة
- 3 – 5 سنوات
- بكالوريوس تعزيز صحي تثقيف صحي صحة عامة
3. مصمم جرافيك
المؤهلات والخبرة
- سنة – سنتين
- الإعلام والعلاقات العامة، إدارة الأعمال، التسويق، تصميم جرافيك أو ما يعادله في تخصص مشابه. (بكالوريوس)
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:(اضغط هنا).
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