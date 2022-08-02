أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
متخصص ، مدير تنفيذي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الإدارة والاتصالات و / أو التخصصات المعادلة
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في بيئة مماثلة (أي مكتب الرئيس التنفيذي)
منسق:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة ، على سبيل المثال إدارة الأعمال.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.
طريقة التقديم:
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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