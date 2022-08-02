أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

متخصص ، مدير تنفيذي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الإدارة والاتصالات و / أو التخصصات المعادلة

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في بيئة مماثلة (أي مكتب الرئيس التنفيذي)

منسق:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة ، على سبيل المثال إدارة الأعمال.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.

طريقة التقديم: