أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة دعم المهنيين.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلاقات العامة أو التخصصات الإدارية أو ريادة الأعمال.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات، يكون منها سنتان على الأقل من وظيفة ذات طبيعة إشرافية.

الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 31 يوليو 2022م.