أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدير إدارة دعم المهنيين.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلاقات العامة أو التخصصات الإدارية أو ريادة الأعمال.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات، يكون منها سنتان على الأقل من وظيفة ذات طبيعة إشرافية.
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 31 يوليو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اترك تعليقاً