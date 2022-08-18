أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات ، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير – التحول الرقمي:

المؤهلات والخبرات:

المؤهل التعليمي : الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى :7+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.

ما هي المزايا التي نقدمها لك كأحد منسوبي الهيئة العامة للأوقاف:

تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية:

المؤهلات والخبرات: