أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدة تخصصات ، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير – التحول الرقمي:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل التعليمي : الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
- الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى :7+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.
- ما هي المزايا التي نقدمها لك كأحد منسوبي الهيئة العامة للأوقاف:
- تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
- الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى: 4+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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