أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقWا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مسؤول المحتوى المحلي