أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقWا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مسؤول المحتوى المحلي
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو الأعمال أو أي مجال مشابه.
- خبرة 8 سنوات من الخبرة في المجالات ذات الصلة بترويج المحتوى المحلي.
2- مسؤول القدرات البشرية
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة (يفضل الماجستير).
- خبرة 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
اترك تعليقاً