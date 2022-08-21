أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للكفاءات الوطنية المؤهلة للجنسين (رجال-نساء) للعام الجامعي 1444هـ، بمسمى (أستاذ مساعد – محاضر) وذلك بنظام الدوام الكامل، مؤكدةً أن استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة المطلوبة للكلية التطبيقية بالجامعة وفروعها في عدد من التخصصات، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

التخصصات المطلوبة

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة تحمل 12 تخصص، حيث تتطلب مؤهل الدكتوراه لأستاذ مساعد في تخصص (هندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، والإدارة، والتسويق، والمحاسبة، والاقتصاد)، كما يتطلب مؤهل الماجستير للمحاضر في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب الآلي، وهندسة مدنية / مساحة، التصميم الداخلي، واللغة الإنجليزية، والإدارة والتسويق والمحاسبة، ونظم المعلومات إدارية، والتمويل والاستثمار، والتأمين).

ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة في الشروط إلى التقدم عبر منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة.

وبينت الجامعة أن استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى يوم الأربعاء القادم، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام المرشحين لدخول المقابلات الشخصية يوم الخميس 27/2/1444هـ.