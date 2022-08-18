أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: