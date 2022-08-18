أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محلل تنظيمي إداري.
- مهندس معدات وإلكترونيات.
- مهندس ميكانيكي.
- أخصائي فني أول.
- مهندس مراقبة العمل.
- أخصائي مزايا وتعويضات.
- داعم فني أول.
- مسؤول ثاني / تعقيم الإمدادات.
- أخصائية تمريض.
- مساعد أمين مكتبة.
- أمين مكتبة.
- مساعد رعاية طفل.
- مساعد إداري.
- أستاذ مساعد المعلوماتية الصحية.
- محاضر في علم التشريح.
- تقني مختبر أسنان.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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