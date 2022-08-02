تعلن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه:
المسميات الوظيفية:
1- أخصائي صيانة معدات المختبرات
المؤهلات والمتطلبات:
- درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة
- تدريب خدمة المصنع في أجهزة علوم الحياة
- الكفاءة في استخدام نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) مثل SAP.
- الكفاءة مع Microsoft Office Suite
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل كمهندس خدمة ميدانية أو ما يعادله ، وإصلاح وصيانة أدوات أبحاث علوم الحياة المتعلقة بتحليل الحمض النووي / الحمض النووي الريبي ، وتنقية البروتينات وتوصيفها ، وتصوير الخلايا.
- خبرة في العمل كمهندس خدمة ميدانية أو ما يعادلها ، في إصلاح وصيانة معدات المختبرات العامة.
- خبرة مع الشركات المصنعة لمعدات التكنولوجيا البيولوجية مثل Becton Dickinson و Bio-Rad و Cytiva و Eppendorf و Illumina و PerkinElmer و Thermo Fisher Scientific.
2- متخصص تقني في المجهر الضوئي
المؤهلات والمتطلبات:
- درجة الماجستير في علوم الحياة أو مجال متعلق بالكيمياء الحيوية
- خبرة في العمل في بيئة معملية تُظهر معرفة جيدة بإجراءات المختبر واحتياطات السلامة.
- تنظيم وتخطيط وتحسين خدمات الفحص المجهري البصري.
- اعتني بالمهام المتعلقة بإعداد أدوات الفحص المجهري البصري وصيانتها وتشغيلها والتعامل معها والتحكم فيها.
- أداء بروتوكولات موحدة للأنسجة.
- توفير تدريب وخدمات المجهر الضوئي للمستخدمين.
- معالجة وإعداد العينات البيولوجية لتقنيات الفحص المجهري البصري. تعاون مع المستخدمين النهائيين لتحسين سير عمل تحضير العينة لتقنيات تباين الفحص المجهري البصري بما في ذلك المجال المشرق والحقل المظلم والفلور ومدينة دبي للإنترنت والمراحل والمجهر الضوئي المستقطب.
- صيانة معمل التحضير الحيوي بالمجهر الضوئي.
رابط التقديم
للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال رابط التقديم الحالي (اضغط هنا).
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