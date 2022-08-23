أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في الظهران، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أستاذ / مشارك / مساعد / محاضر – توظيف عاجل.

المؤهلات والخبرات:

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة الدكتوراه ذات الصلة.

أو درجة الماجستير مع خبرة تعليمية / صناعية مناسبة وأن تكون متخصصًا في المجالات التالية: إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد، مراقبة التخطيط الكمي والجودة.

تعليمات للمتقدمين:

تُدعى الطلبات لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2022 (الفصل الدراسي 221) في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية.

يجب أن يجيد المتقدمون اللغة الإنجليزية لأنها وسيلة التدريس في الجامعة.