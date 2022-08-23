أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في الظهران، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أستاذ / مشارك / مساعد / محاضر – توظيف عاجل.
المؤهلات والخبرات:
- يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة الدكتوراه ذات الصلة.
- أو درجة الماجستير مع خبرة تعليمية / صناعية مناسبة وأن تكون متخصصًا في المجالات التالية: إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد، مراقبة التخطيط الكمي والجودة.
تعليمات للمتقدمين:
- تُدعى الطلبات لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2022 (الفصل الدراسي 221) في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يجيد المتقدمون اللغة الإنجليزية لأنها وسيلة التدريس في الجامعة.
طريقة التقديم :
أوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “ليكندإن” للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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